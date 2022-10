L’équipe Movistar a annoncé, ce mercredi, la prolongation de contrat de quatre coureurs. Imanol Erviti, José Joaquin Rojas, Lluis Mas et Albert Torres ont prolongé pour une saison supplémentaire au sein de l’équipe espagnole.

Imanol Erviti : « Cela va faire déjà 19 ans au sein de l’équipe, et bien sûr 2023 sera tellement différent sans Alejandro. Cette année, je n’ai couru que la route d’Occitanie et les classiques italiennes avec lui, et ça va être dur de ne pas l’avoir dans les parages. C’est la référence, le guide de tout le groupe, quelqu’un sur qui on s’est toujours appuyé et qui a toujours répondu présent. Il va beaucoup nous manquer, et pouvoir courir les dernières épreuves de sa carrière, en le soutenant, sera sûrement spécial. »

José Joaquin Rojas : « Je suis toujours très motivé. Pour le moment, j’ai un nouveau contrat d’un an, et j’espère pouvoir courir encore deux ans, atteindre 39 ans avec l’équipe, puis passer à autre chose. Ça va être bizarre de ne plus courir avec Alejandro, après si longtemps ensemble. Imanol et moi jouerons le rôle de « capitaine de route », mais j’ai une grande confiance dans l’ensemble du groupe ».