Ivan Garcia Cortina (Movistar Team) a remporté, ce jeudi, le Tour du Piémont. L’Espagnol a réglé au sprint un groupe composé d’une vingtaine de coureurs. Il signe sa troisième victoire chez les professionnels, la première en 2022. Sur la ligne, il devance Matej Mohoric (Bahrain Victorious) et Alexis Vuillermoz (Team TotalEnergies).

Ivan Garcia Cortina : « J’attends une victoire depuis deux ans. Ça me manquait. Je pense que ma saison a été bonne, mais, sans victoire, ce n’est pas pareil. L’exploit d’aujourd’hui change l’équilibre de ma saison. Je n’ai pas vu grand-chose de ce qui s’est passé pendant la course. On a moins de pression qu’il y a un mois quand on se battait pour les points UCI pour éviter la relégation, mais on a tous une bonne forme. Le Tour de Lombardie sera notre dernière course avec Alejandro Valverde. Avec Enric Mas, nous voulons bien faire. »

Alexis Vuillermoz : « Je sais que je suis assez rapide quand il s’agit d’un sprint. Dans un petit groupe comme aujourd’hui, je sais que je peux bien faire. Mon coéquipier, Alan Jousseaume, m’a facilité la tâche pour suivre les meilleurs, mais j’étais un peu moins fort que Garcia Cortina et Matej Mohoric. C’était une grosse bataille de positionnement dans la finale, car tout le monde pensait qu’il pouvait faire un bon résultat. Je suis vraiment heureux de faire partie des trois premiers. »

