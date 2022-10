Jasper Pilipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté, ce jeudi, Paris-Bourges. Le Belge a été le plus rapide au terme d’un sprint massif. Sur la ligne, il devance Arnaud Démare (Groupama-FDJ) et Bryan Coquard (Cofidis). Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert) et Jordi Meeus (Bora-Hansgrohe) complètent le top 5. Philipsen signe son 9ème succès de la saison.

Le classement de Paris-Bourges