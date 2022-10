Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a remporté, ce samedi, le Tour de Lombardie 2022. Dans l’ascension du Civiglio, Pogacar se dresse sur les pédales et emmène avec lui Enric Mas (Movistar Team) et Mikel Landa (Bahrain Victorious). Malgré plusieurs attaques de Mas, Pogacar résiste dans la roue de l’Espagnol. Au sprint, le Slovène ne laisse aucune chance à Enric Mas et remporte son deuxième Tour de Lombardie. Enric Mas et Mikel Landa complètent le podium. Pour la dernière course de sa carrière, Alejandro Valverde (Movistar Team) prend la 6ème place. Les Français Rudy Molard et Romain Bardet prennent la 8 et la 9ème place.

Tadej Pogacar :« J’ai essayé d’attaquer Civiglio mais Mas était clairement au même niveau que moi. Au Tour d’Émilie, j’étais de retour d’Australie, mais je me sens de mieux en mieux depuis. Cette victoire en fait une saison 2022 presque parfaite pour moi ».

Le classement du Tour de Lombardie