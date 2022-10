Arnaud Démare a remis ça. Ce dimanche, le sprinteur français de l’équipe Groupama-FDJ a remporté Paris-Tours pour la 2e année consécutive en réglant un peloton d’une quarantaine d’unités devant Edward Theuns (Trek-Segafredo) et Sam Bennett (Bora-Hansgrohe), qui a trouvé les ressources pour sprinter après avoir animé une contre-attaque.

Le Picard rend ainsi une forme d’hommage à Philippe Gilbert, qui a fini dans le peloton, à la 27e place, pour la dernière course de sa carrière. Le Belge était le dernier à avoir remporté deux fois de suite la Classique des feuilles mortes, en 2008 et 2009. Cette 116e édition a aussi été marquée par le numéro de Jonas Abrahamsen(Uno-X). Dernier rescapé de l’échappée, le Norvégien n’a été repris qu’à 7km du but par une contre-attaque elle-même reprise sous la flamme rouge par le peloton.

Sam Benett, troisième :

« J’ai vu l’opportunité de rouler sur les sections de gravier sans trop de combat et j’ai eu la chance d’avoir un groupe solide avec moi. Nous avons roulé à un bon rythme régulier sans beaucoup d’accélérations. Nous avons eu une bonne reconnaissance hier, ce qui était crucial pour aujourd’hui. Au final, je suis super content de finir la saison en beauté et sur le podium. »

Classement de Paris-Tours 2022