Au lendemain de sa victoire dans l’étape reine à Thyon 2000, Ashleigh Moolman- Pasio a remporté Le 1er Tour de Romandie Féminin ce dimanche à Genève. Une victoire après trois jours qui ont vu le cyclisme féminin rayonner et faire vibrer le public.

Photo : Team SDWorx

Le spectacle sportif a été de très haut niveau pour cette première édition qui s’est achevée en beauté face au jet d’eau de Genève avec la victoire au sprint de la Polonaise Marta Lach sur la dernière étape. La Cubaine Arlenis Sierra avait remporté la 1ère étape au sprint, devant le Musée Olympique à Lausanne. La rayonnante Ashleigh Moolman-Pasio repart avec le maillot vert. La Sud- Africaine a forgé sa victoire samedi dans l’étape reine Sion-Thyon 2000, en matant Annemiek Van Vleuten, la championne du monde réputée imbattable, dans un épique duel final.

La Suissesse Petra Stiasny a réussi à se placer 5ème de cette étape de montagne, où Elise Chabbey a bien résisté, et où Marlen Reusser a œuvré pour sa coéquipière Ashleigh Moolman-Pasio.

Le directeur de l’épreuve Richard Chassot tire un bilan des plus positifs de cette première édition : « C’est une fierté d’avoir écrit cette première page de l’histoire du Tour de Romandie Féminin. Il s’est passé quelque chose sur les routes romandes, beaucoup de monde, notamment à Fribourg et Genève, et c’est un plaisir de pouvoir déjà dévoiler les contours de l’édition 2023 ».

Le cyclisme suisse, très en vue cette année, a été mis en lumière par Marlen Reusser (13e et 1ère par équipe), qui a favorisé le succès de sa coéquipière Ashleigh Moolman-Pasio en se glissant dans une échappée à trois juste avant la dernière ascension de samedi, par Elise Chabbey qui finit meilleure Suissesse au général (10e) et par la surprenante Petra Stiasny, qui a fini 5ème de l’étape reine et 20e du général.

La vidéo de l’arrivée du Tour de Romandie Féminin 2022