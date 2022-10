Alors qu’il vient de mettre un terme à sa carrière de coureur professionnel dimanche lors de Paris-Tours, Philippe Gilbert a répondu à certaines rumeurs sur son futur.

À peine sa carrière de coureur terminé que beaucoup de personnes voyaient déjà Philippe Gilbert comme le nouveau manager de la Lotto Soudal dès 2023. En effet, l’équipe belge recherche un nouveau manager et pour certains, Gilbert était le nouveau candidat idéal. Dans une vidéo publiée sur YouTube, Philippe Gilbert a répondu à ces rumeurs.

« Je ne me sens pas prêt »

Dès le début de la vidéo, le champion du monde 2012 met fin aux rumeurs. « Je ne me sens pas prêt pour ce rôle de manager général d’une équipe cycliste, parce que c’est énormément de travail. Ça demande énormément d’expérience. Manager, c’est quand même gérer beaucoup d’emplois. C’est aussi l’équipe des jeunes, l’équipe des femmes. Il y a un service course à gérer. Je ne me sens pas prêt. Dans la vie, j’aime faire les choses bien », a déclaré Philippe Gilbert.

« C’est peut-être un rôle que je prendrai plus tard »

S’il ne se sent pas prêt pour devenir manager dès la saison prochaine, le néo-retraité ne ferme pas la porte à une prise de poste ces prochaines années. « C’est peut-être un rôle que je prendrai plus tard, quand j’aurai accumulé l’expérience et le recul nécessaire. Quand vous êtes manager, ce sont des grosses responsabilités, des très longues journées, beaucoup de déplacements. Et là, j’ai envie de calmer un peu. Profiter quelques mois de cette nouvelle vie. Je me sens honoré que l’équipe ait pensé à moi », indique Philippe Gilbert.