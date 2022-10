L’équipe Arkéa-Samsic a annoncé, ce mercredi, la prolongation de contrat de Daniel McLay. Le coureur britannique a prolongé pour une saison supplémentaire.

Daniel McLay : « Je suis content de prolonger avec l’équipe Arkéa-Samsic surtout avec potentiellement un programme UCI WorldTour en 2023. J’ai su au fil des saisons trouver ma place au sein de la formation Arkéa-Samsic dans le domaine du sprint. J’apprécie également les classiques pavées du nord, françaises et belges. Je nourris toujours des ambitions sportives élevées à titre personnel comme collectives. Je l’ai démontré cette saison sur les routes de Vuelta Ciclista a España avec un top 3 lors d’une arrivée massive ou encore à l’occasion de Kuurne-Bruxelles-Kuurne que je termine à la 4ème place, et même lorsque la direction sportive de l’équipe me confie le rôle de poisson-pilote en faveur des autres sprinters de l’équipe. Je sens, année après année, que je continue à progresser par rapport à la précédente, ce qui est pour moi très encourageant ».