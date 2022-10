Matteo Trentin (UAE Team Emirates) s’est imposé sur le Tour de Vénetie. La course italienne (Padoue-Vicenza, 159,8 km) s’est animée dans les deux derniers tours du circuit d’arrivée avec 15 coureurs en tête : parmi eux, Matteo Trentin et Diego Ulissi qui a travaillé pour Trentin en grande forme. Le duo s’est retrouvé en tête de la course dans les 10 derniers kilomètres avec Rémy Rochas (Cofidis), Mattéo Vercher (Total Energies) et Alessandro De Marchi (Israel -Premier Tech). C’est Rochas qui s’est détaché à 800 mètres de la ligne d’arrivée, mais Trentin l’a rattrapé pour remporter sa 3ème victoire de la saison.



Matteo Trentin : « C’est une très belle victoire, qui compense la déception de la deuxième place lors de la dernière édition. Nous savions que nous avions une équipe très compétitive, nous avons bien interprété la course et je pouvais compter sur d’excellentes jambes, ainsi que sur le soutien exceptionnel d’Ulissi. Nous avons pu exécuter le plan de course préparé par nos deux directeurs sportifs qui, vivant dans cette région, connaissaient très bien le parcours : nous avons couru efficacement, en maximisant notre situation. Tout s’est bien passé, le succès est venu et nous pouvons donc juger cette journée comme parfaite. »

Classement du Giro Del Veneto 2022