La formation a annoncé avoir recruté la quadruple championne du monde de VTT Cross country et gravel dans ses rangs jusqu’en 2024. Cette nouvelle recrue de taille pour la formation britannique leur permet d’étendre, d’élargir les disciplines dans lesquelles ils seront présents sur les prochaines années.

Déclaration de Pauline Ferrant Prévot chez Ineos Grenadiers

« Signer avec les INEOS Grenadiers est un rêve pour moi. Je suis très excitée à l’idée de rejoindre l’équipe tout-terrain et de faire partie d’un groupe plus large de coureurs et de la famille des athlètes INEOS. Le professionnalisme des INEOS Grenadiers est mondialement reconnu et j’ai toujours admiré l’éthique et l’esprit de l’équipe.

« Avoir les Jeux olympiques de 2024 à Paris est énorme pour moi. Je veux être la meilleure coureuse que je puisse être devant un public local et ce sera mon principal objectif au cours des deux prochaines années. Une médaille d’or olympique est la seule qui manque à mon palmarès, donc c’est celle que je veux le plus. C’était l’une des principales raisons de participer à cette aventure avec les Grenadiers d’INEOS. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre et c’est la meilleure équipe pour m’aider à atteindre mon objectif. »