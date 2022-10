L’équipe Arkéa-Samsic a annoncé, ce vendredi, la venue de Jenthe Biermans dès 2023. Arrivé en provenance de l’équipe Israel – Premier Tech, le Belge a signé pour une saison.

Jenthe Biermans : « L’équipe Arkéa-Samsic ne cesse de progresser année après année tant sur le plan sportif que structurel. Nous devons en principe évoluer en plus au niveau de l’UCI WorldTour en 2023, ce qui est important par rapport au calendrier proposé. Je connais très bien déjà deux coureurs : Amaury Capiot qui réside à quelques kilomètres de chez moi, et Hugo Hofstetter avec qui j’ai couru pendant deux saisons. On s’entendait bien lui et moi. Je suis un coureur pour les classiques flandriennes et j’ai également la capacité de pouvoir travailler au sein d’un train pour les sprinteurs. Sinon, sur des épreuves de moindre importance, je peux également saisir ma chance lorsqu’elle m’est donnée. »