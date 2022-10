Natnael Tesfatsion rejoindra les rangs de l’équipe Trek-Segafredo dès la saison prochaine. Le coureur érythréen de l’équipe Drone Hopper – Androni Giocattoli a signé un contrat de deux ans.

Natnael Tesfatsion : « J’ai un nouveau et grand défi devant moi, mais je suis heureux et super excité d’y faire face. Je sens vraiment que mon rêve est devenu réalité. Je suis sûr que je pourrai améliorer mes compétences et grandir de plus en plus dans les deux prochaines années. Je veux vraiment faire de mon mieux pour contribuer aux succès de l’équipe et récompenser la confiance qu’ils m’ont accordée. Cette motivation et l’envie de rendre mon pays fier seront le moteur pour se démarquer au plus haut niveau ».