Marie-Divine Kouamé est devenue, ce samedi, championne du monde du 500 mètres. Dans une ambiance incroyable au vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, elle apporte le deuxième titre mondial à l’équipe de France, après la médaille d’or de Mathilde Gros hier sur le sprint. À seulement 20 ans, Marie-Divine Kouamé devance Emma Hinze (Allemagne) et Yufang Guo (Chine).

The crowd is going mad!

Marie Divine Kouame sets the fastest time with only one more rider to go! 😬#SQY2022 pic.twitter.com/2GVGdf6eiy

— UCI Track Cycling (@UCI_Track) October 15, 2022