L’équipe UAE Team Emirates a terminé le calendrier européen en pleine forme avec une équipe impressionnante, dont le point culminant a été la victoire de Marc Hirschi à la Veneto Classic en Italie. La victoire a été complétée par une nette deuxième place pour Davide Formolo, Matteo Trentin et Diego Ulissi complétant le top 10. L’équipe UAE Team Emirates a dicté le rythme du groupe de tête pendant une grande partie de la journée, avec un fort avantage numérique dans les trois derniers tours sur les 190 km de Treviso à Bassano del Grappa. Matteo Trentin a été très actif tout au long de la course et a réduit le groupe de tête à chaque passage de la montée pavée de La Tisa toujours entouré de ses coéquipiers. Davide Formolo s’est dégagé à -15km de l’arrivée à la poursuite de Nicola Conci (Deceuninck Quickstep) dans la dernière montée de la journée, avec Hirschi qui est arrivé dans la descente technique et a tenu bon jusqu’à la ligne pour gagner en solo.

Cette victoire permet également à l’équipe de remporter la Coppa Italia et de remporter sa 48ème victoire de la saison.

Marc Hirschi suite à sa victoire sur la Veneto Classic

» Je suis vraiment heureux de cette victoire. L’année dernière, j’ai beaucoup aimé le parcours. C’est une course très intéressante avec la montée en pavés et le gravier. Je connaissais la montée finale pour m’être entraîné et je suis revenu à Formolo et Conci sur le sommet et j’ai attaqué de l’autre côté. Je me réjouis déjà de l’année prochaine, j’espère passer un bon hiver et me projeter dans l’année prochaine. C’était une performance spéciale pour nous aujourd’hui. C’est très amusant de courir dans cette équipe « .

Classement de la Veneto Classic 2022