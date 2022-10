Le Belge de 24 ans est devenu professionnel en 2021 et a impressionné au cours des deux dernières saisons avec Sport Vlaanderen – Baloise, a déclaré le directeur sportif d’IPT, Rik Verbrugghe. Il rejoint les rangs de l’équipe pour la saison 2023 en tant que coureur de soutien clé pour les Classiques.

Reynders est impatient de courir sous les couleurs d’Israël Premier Tech en 2023

» Cette saison, j’ai beaucoup roulé dans les échappées ou attaqué dans différentes courses comme Paris-Roubaix et j’ai également pris le maillot de leader et de sprinter dans le Tour de Hongrie. Ma force cette saison était qu’après une journée dans l’échappée, j’étais capable de rouler dans le final, ce qui n’est pas toujours la façon la plus intelligente de courir. Mais je suis sûr qu’Israël – Premier Tech va m’aider dans ce domaine. Depuis les classiques du printemps, je sentais que j’étais prêt à passer à l’étape suivante et à rejoindre une équipe comme celle-ci, et la décision a été facile à prendre entre plusieurs équipes. L’encadrement au sein de l’équipe est de premier ordre et avec Rik Verbrugghe, je vais rejoindre une vieille connaissance qui était mon entraîneur en équipe nationale et de qui j’ai beaucoup appris. Il a réussi à me guider parfaitement et cela s’est traduit par de grands résultats tels que cinq victoires, des maillots de leader et une 3e place au Gent-Wevelgem U23 et au Paris-Roubaix U23. »

Alors que la saison 2022 s’achève, Reynders a pour objectif de réaliser une solide intersaison en vue de préparer son prochain chapitre.

« J’espère devenir encore plus fort cet hiver, mais avec cette équipe, ce matériel et ce personnel, je pense que je peux déjà faire un grand pas en avant. J’aimerais apprendre beaucoup d’un coureur comme Sep Vanmarcke, qui peut m’apprendre beaucoup de trucs dans les courses classiques, où j’aimerais aussi être bon à long terme. »

Rik Verbrugghe directeur de la formation Israël – Premier Tech

« Nous sommes très heureux d’accueillir Jens Reynders chez Israël – Premier Tech. Personnellement et professionnellement, je connais très bien Jens et je pense qu’en tant qu’équipe, nous pouvons l’aider à grandir en tant que coureur et à atteindre son potentiel. Jens est un coureur déterminé et travailleur, qui a progressé de manière constante au cours de ses deux premières années dans le peloton professionnel. Il rejoindra notre équipe de Classiques pour soutenir nos leaders, tout en prenant plus de responsabilités dans ces courses, et en continuant à progresser et à saisir les opportunités de gagner des courses plus petites. Je suis impatient de voir Jens franchir cette nouvelle étape avec nous », explique Verbrugghe.