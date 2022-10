José Herrada et Eddy Finé ont prolongé leur contrat avec l’équipe Cofidis, a annoncé l’équipe nordiste ce lundi. Les deux coureurs ont prolongé pour une saison supplémentaire. José Herrada mettra un terme à sa carrière fin 2023.

José Herrada : « Je suis très fier et très heureux de rester une saison de plus chez Cofidis. C’est une équipe où je m’entends bien avec les coureurs, le staff. C’est comme une famille.J’ai la chance de pouvoir rouler aux côtés de mon frère, ce qui compte beaucoup pour moi. Cette année, je garde de très bons souvenirs, notamment au Tour du Pays Basque et au Tour de Suisse où j’ai aidé les leaders à s’illustrer à chaque fois. La saison prochaine, je vais continuer à me donner pour l’équipe et à tout faire pour que l’on remporte de nouvelles victoires. Je vais travailler sans relâche pour ça et pour terminer ma carrière à l’issue de cette nouvelle année ».

Eddy Finé : « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure chez Cofidis. Il s’agira de ma 4e saison. Je me sens très bien au sein du collectif et ça compte beaucoup. La saison a été plutôt bonne cette année et je garde forcément en tête les victoires qu’on a obtenues ensemble. J’ai aussi eu la chance de découvrir de nouvelles courses, à l’instar du Critérium du Dauphiné qui est la course de ma région, et les Grands Prix de Québec et de Montréal. L’an prochain, j’espère passer un cap à nouveau pour continuer à aider l’équipe et dans mes résultats personnels ».