La formation Movistar complète son marché avec la signature de Fernando Gaviria. En provenance de l’équipe UAE Team Emirates, il a signé un contrat d’une saison, qui prendra fin le 31 décembre prochain.

Réaction de Fernando Gaviria suite à sa signature chez Movistar

« C’est un nouveau défi, à la fois pour moi personnellement et sûrement pour l’équipe dans son ensemble. Je rejoins une équipe aussi prestigieuse qui, d’autre part, s’est jusqu’à présent concentrée sur le côté grimpeur du sport. Le fait qu’ils me fassent confiance en tant que sprinter me donne une motivation supplémentaire, car je veux bien représenter cette organisation, avec sa stature, son histoire, toutes les grandes légendes qui ont couru pour elle. Je suis heureux de pouvoir relever ce défi l’année prochaine. L’essentiel pour 2023 est d’essayer de s’intégrer au mieux dans l’équipe – je suis vraiment impatient de rencontrer tous les coéquipiers et de chercher la meilleure façon de devenir un groupe fort à leurs côtés, pour essayer de disputer autant de victoires que possible. »