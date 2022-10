Kurt Van de Wouwer, 51 ans, devient avec effet immédiat le nouveau manager sportif de Lotto Soudal. Lui-même ancien coureur de l’équipe, il a depuis fait ses preuves en tant que manager au sein de la formation de développement et de l’équipe Ladies.

Kurt Van de Wouwer a longtemps porté les couleurs de l’équipe Lotto durant sa carrière sportive avant d’y endosser le rôle de directeur sportif. Il connait donc l’équipe sur le bout des doigts. Pendant de nombreuses années, il a dirigé avec succès les équipes U23 et Ladies. Des talents comme Arnaud De Lie, Florian Vermeersch ou Maxim Van Gils ont tous été recrutés par Kurt Van de Wouwer avant de passer professionnels sous sa houlette.

La nomination de Kurt Van de Wouwer assure à l’équipe professionnelle la continuité. Il sera responsable de toutes les décisions d’ordre sportif, permettant à l’équipe de se concentrer pleinement sur les préparatifs de la nouvelle saison.

« Je suis très fier de franchir cette nouvelle étape », explique Kurt Van de Wouwer. « Cette équipe représente beaucoup pour moi, après toutes ces années en tant que coureur, directeur sportif puis manager des équipes de développement et Ladies. Les équipes Lotto jouent un rôle crucial dans le cyclisme belge et mondial. La formation actuelle regorge de jeunes talents, accompagnés de coureurs internationaux de haut-vol qui débordent d’ambition. Je crois pleinement en l’avenir de la future équipe de Lotto Dstny et j’ai hâte de donner forme à ma nouvelle fonction. »