Le coureur belge de 27 ans, qui habite à une poignée de kilomètres du siège de Cofidis, rejoint la formation nordiste pour les deux prochaines saisons. Amoureux des classiques, il mettra son expérience et sa science des courses d’un jour au service de ses nouveaux coéquipiers.

À 27 ans, Christophe, né à Oudenaarde et désormais basé à Ypres, a participé aux deux dernières éditions de Paris-Roubaix et du Tour des Flandres. « Je suis vraiment content de rejoindre l’équipe Cofidis. C’est une formation qui me faisait rêver quand j’étais gamin, elle est incontournable depuis des années dans le peloton. J’ai hâte de commencer l’aventure et d’aider mes coéquipiers dans les classiques comme sur les courses à étapes. Les classiques, j’ai l’impression de les connaître par cœur, ce sont vraiment les courses que j’aime le plus. Vivement la nouvelle saison sous mes nouvelles couleurs ! »