L’équipe DSM a annoncé que Kelvin Dekker, Callum Ferguson, Christian Guiberteau et Joey Van Rhee rejoindront leur équipe d’entraîneurs pour la saison 2023.

Cette nouvelle fait suite à la restructuration de l’approche de l’encadrement de l’équipe l’année dernière, qui voit des groupes de coureurs sélectionnés travailler au sein d’une spécialité et d’un bloc donnés – sprint, classiques et GC – pour aider à rationaliser leur entraînement et leur progression.

A propos de la nouvelle équipe, l’entraîneur principal de l’équipe DSM, Rudi Kemna, a déclaré

« Nous sommes vraiment impatients d’accueillir Kelvin, Callum, Christian et Joey dans l’équipe. Christian est bien sûr un ancien collègue et nous sommes toujours restés en contact, ce sera donc très agréable de reprendre contact et de travailler à nouveau avec lui. Les discussions que nous avons eues avec Kelvin, Callum et Joey nous ont permis de constater qu’il s’agit de personnes passionnées et motivées, qui complètent et renforcent notre groupe d’entraîneurs de différentes manières. Ils ont tous travaillé très dur pour arriver là où ils sont aujourd’hui et nous sommes heureux de leur donner une plateforme pour montrer leurs talents d’entraîneurs. »