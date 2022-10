Arrivé chez Trek-Segadredo cette saison en provenance de la Movistar, l’experimenté Dario Cataldo, professionnel depuis 2007, renouvelle son contrat pour 2023.

« Au cours des 16 dernières années, j’ai vu de première main le changement radical dans le monde du cyclisme. Suivre les différentes phases de cette modernisation, être un coureur qui peut apporter une valeur ajoutée à mon équipe a toujours été ma priorité « , a expliqué Cataldo.

« Chez Trek-Segafredo, j’ai trouvé une réalité où mon expérience et ma contribution au succès de l’équipe dans un système de plus en plus compétitif sont appréciées. »