Les résultats de Serrano et Pietrobon avec EOLO Kometa U23 ont déterminé leur passage dans l’équipe professionnelle pour continuer à grandir et à contribuer à l’équipe.

Réaction de Javi Serrano

« Passer chez les pros est un rêve que j’ai depuis que je suis enfant. Partager soudainement le peloton avec ceux qui ont été mes idoles est quelque chose de très spécial. C’est aussi très spécial de passer à la catégorie supérieure avec l’équipe qui m’a vu grandir, avec les mêmes personnes qui ont parié sur moi quand j’avais 16 ans pour l’équipe des jeunes, qui continuent à me faire confiance. J’espère m’adapter rapidement à la catégorie pour pouvoir aider mes coéquipiers et les objectifs d’EOLO Kometa autant que possible. Je suis très heureux et j’ai hâte que la nouvelle saison commence ».



Réaction d’Andrea Pietrobon

» Je suis très heureux de passer dans l’équipe professionnelle car cette saison, j’ai pu faire de bons résultats avec les moins de 23 ans et j’ai eu l’occasion de concourir en tant que stagiaire avec deux échappées en quatre courses. J’ai beaucoup appris en courant à l’étranger, notamment en Espagne. L’atmosphère et l’équipe ont été très enrichissantes, et je suis très heureux de la saison achevée, même si elle s’est terminée par une chute et que je suis en convalescence. Je suis très heureux de passer chez les pros, c’est un rêve depuis que je suis enfant et j’ai pu le réaliser. En plus de le faire avec cette équipe, après le bon travail avec l’équipe des moins de 23 ans, il sera facile pour moi de progresser dans le bloc professionnel. J’espère passer un bon hiver pour que l’année prochaine je puisse commencer très fort et bien rouler pour aider l’équipe autant que possible ».