Après deux ans dans l’équipe kazakhe, le coureur italien Samuele Battistella a prolongé son contrat avec Astana Qazaqstan Team pour deux saisons supplémentaires, jusqu’à la fin de 2024.

Réaction de Samuele Battistella

« Je suis sûr que c’est le meilleur choix pour moi et ma carrière. J’ai passé deux belles années dans l’équipe Astana Qazaqstan, je me sens vraiment bien ici car j’ai trouvé dans cette équipe un excellent environnement. Je suis donc heureux de signer un nouveau contrat pour deux saisons supplémentaires. J’ai acquis beaucoup d’expérience au cours de mes deux premières saisons ici, je me suis beaucoup amélioré, mais en même temps, je sens toujours que je peux faire plus, et je suis vraiment heureux de continuer à grandir en tant que coureur professionnel avec Astana Qazaqstan Team »