Le coureur allemand de 36 ans Simon Geschke, qui a porté le maillot à pois durant 9 jours sur le Tour de France, prolonge de deux ans son contrat avec la formation Cofidis.

Réaction de Simon Geschke

« Prolonger, c’était une option que l’on avait déjà évoqué l’an dernier avec Cédric. Le fait d’avoir passé une bonne saison a contribué à faire ce choix-là. Pour moi, c’est la bonne option à plus d’un titre, d’autant que je me sens très bien dans cette équipe. J’ai envie de prolonger ma carrière chez les professionnels jusqu’en 2024. Mon rôle dans l’équipe me plait beaucoup. Comme lors des années précédentes, j’ai envie d’assurer mon rôle de coéquipier, de continuer à épauler les leaders et dès que je sentirais être en bonne forme ou que les circonstances l’imposeront, je pourrais aussi tenter ma chance »