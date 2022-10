LOOK et l’équipe Cofidis annoncent un accord de sponsoring pluriannuel débutant en 2023. L’équipe masculine UCI World Tour, l’équipe féminine Continental Pro Team et l’équipe UCI paracycliste de Cofidis rouleront ainsi avec les vélos et pédales LOOK et les roues CORIMA lors des saisons à venir. Ce nouveau partenariat vient renforcer l’accord déjà existant, qui a vu l’équipe Cofidis utiliser les pédales LOOK KEO BLADE Ti, fabriquées en France, depuis 2010. L’équipe Cofidis a également roulé avec les roues CORIMA lors de la saison 2022. L’équipe masculine comme l’équipe féminine ont notamment utilisé les jantes carbone haute performance MCC DX, WS Black DX, and WS TT DX sur des courses mythiques telles que le Giro d’Italia et le Tour de France.

Le retour de LOOK sur la scène de l’UCI World Tour suit la récente annonce d’un nouveau partenariat technique avec USA Cycling et son programme USA Track Sprint. LOOK et CORIMA soutiendront l’engagement de l’équipe Cofidis à faire découvrir le cyclisme à une communauté plus large et plus diverse de coureurs et de passionnés de cyclisme, en contribuant au développement des équipes féminine, masculine et paracycliste.

Cédric Vasseur, Manager général Team Cofidis: “ Nous sommes ravis d’offrir à nos coureurs l’occasion de rouler sur des vélos LOOK pour les prochaines années. Au fil des saisons, LOOK est devenu l’une des marques les plus emblématiques du marché et ce nouveau partenariat est une nouvelle étape dans le développement de notre équipe Cofidis et de notre recherche constante de performance. En tant qu’équipe UCI World Tour, nous sommes plus que jamais soucieux du niveau de performance de chaque composant de nos vélos et nous souhaitons offrir la plus haute qualité à tous nos coureurs. Nous sommes également fiers de rouler sur des produits high-tech 100 % français. Nous sommes convaincus que l’accord entre LOOK et Cofidis permettra à notre équipe UCI World Tour, à notre équipe féminine et à notre équipe paracycliste de bénéficier de la meilleure gamme de produits dans toutes les disciplines, y compris la route, la piste et le gravel. Nous sommes ravis de démarrer un nouveau chapitre avec les vélos LOOK à partir de 2023 et de poursuivre notre quête de victoires au plus haut niveau.”

Federico Musi, PDG LOOK Cycle et Corima: “LOOK et l’équipe Team Cofidis sont fiers d’annoncer un partenariat longue durée qui permettra aux coureurs de l’équipe UCI World Tour de bénéficier de l’ensemble de la gamme vélos, pédales et roues LOOK & CORIMA. Nous sommes également particulièrement enthousiastes de contribuer à la diversification et à l’élargissement de la communauté de coureurs en soutenant l’équipe professionnelle féminine ainsi que le développement de l’équipe paracycliste. Promouvoir le « Made In France », le savoir-faire français et l’héritage d’excellence de LOOK aux côtés d’une équipe aussi prestigieuse et historique que Cofidis est un véritable honneur. Nos employés dans nos usines françaises sont pleinement engagés et fiers de soutenir l’équipe pour les années à venir, et tous les membres de nos bureaux italiens et américains sont également ravis de soutenir ces athlètes de haut niveau dans leur quête de victoires.”