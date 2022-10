Le coureur britannique Lewis Askey a prolongé son contrat avec la formation Groupama-FDJ. Il est désormais lié à l’équipe jusqu’en 2025.

Lewis Askey : « C’est vraiment chouette de sentir leur confiance, mais j’ai aussi confiance en moi-même. Je sais de quoi je suis capable et ce que je pense pouvoir réaliser à l’avenir, donc ça ne m’a pas surpris plus que ça. Je pense que c’est le meilleur endroit pour ma progression, surtout compte tenu de leur vision et des nouveaux qui arrivent. C’est un point important. Nous voulons bien sûr être performants l’année prochaine, mais je le répète, il s’agit vraiment d’être la meilleure équipe de Classiques du monde dans 2-3 ans. Nous avons déjà montré cette année que nous pouvions jouer devant ».