Rudy Barbier s’est engagé avec l’équipe St Michel – Auber 93. Le sprinter picard de 29 ans a signé pour une saison.

Rudy Barbier : « Ces dernières saisons, l’équipe a prouvé qu’elle pèse dans le final : en vue des sprints, elle n’a rien à envier aux plus grosses formations. Je suis très motivé et j’espère gagner le plus tôt possible. Je pense qu’on va réaliser une grosse saison 2023. Nous avons tous les éléments pour cela. »