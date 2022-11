La formation italienne Eolo-Kometa a annoncé, ce vendredi, que quatre coureurs ont prolongé leur contrat pour une saison supplémentaire. Il s’agit de Francesco Gavazzi, Alessandro Fancellu, Giovanni Lonardi et de Diego Sevilla.

Francesco Gavazzi : « Je suis très heureux. J’ai décidé de faire une autre année parce que je continue à aimer le groupe qui s’est créé dans l’équipe et le projet que j’ai épousé, physiquement, je me sens bien et je sais que je peux faire une autre bonne année. Je pense que je peux beaucoup aider mes coéquipiers avec mon expérience. J’aimerais terminer ma carrière avec un gros succès lors de ma dernière année… qui sait. »

Giovanni Lonardi : « Je me suis bien entendu ici dès le début, j’ai aimé le cadre de travail dès le premier instant et une belle relation s’est créée avec les coéquipiers et tout le personnel. Cette saison, j’ai bien démarré avec la victoire à Valence, puis je n’ai pas trouvé de continuité, et c’est là-dessus que je vais devoir travailler pour la saison prochaine. L’environnement pour pouvoir le faire est idéal. «