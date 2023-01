L’ancien coureur de la B&B Hotels – KTM Alexis Gougeard a rejoint le VC Rouen 76 pour la saison 2023. Après 9 années chez les professionnels, le Normand fait son retour chez les amateurs. Il évoluera en DN1, dans les rangs du VC Rouen 76.

“J’ai choisi le VC Rouen 76, car l’équipe a vraiment un joli calendrier de courses qui peut me convenir pour atteindre mes objectifs, qui sont de prendre un maximum de plaisir et de gagner avec l’équipe, un maximum de courses », indique Alexis Gougeard.





« Nous sommes heureux d’accueillir Alexis, il va apporter son expérience et sera un moteurpour l’équipe. On a à cœur de l’aider à remplir ses objectifs et à retrouver le peloton des professionnels”, précise Jean-Philippe Yon, directeur sportif du VC Rouen 76.