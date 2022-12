Anaïs Morichon a remporté à Troyes son 4ème succès de la saison sur un cyclo-cross UCI, dont 3 des 6 manches de la Coupe de France et remporte donc le classement général de la Coupe de France de cyclo-cross. Aujourd’hui, elle a devancé Perrine Clauzel et Amandine Vidon.

Anaïs Morichon sur sa victoire

« J’ai pris ma revanche par rapport à la course d’hier, j’étais en effet en tête puis j’ai connu des soucis qui m’ont stoppé dans ma progression. J’avais un surplus de motivation pour cette dernière manche, en voulant me racheter et conserver la tête du classement général de la Coupe de France de cyclo-cross. Je me suis appliquée à bien faire les choses : prendre l’avantage dès le premier tour puis gérer mon effort et rester précise techniquement. Cette victoire finale est une belle ligne qui s’ajoute à mon palmarès alors que ce n’était pas forcément une ambition de début de saison. Je vais maintenant enchaîner les courses en Belgique, me confronter au plus haut niveau mondial pour préparer le gros objectif du mois de janvier : les championnats de France. »