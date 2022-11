Après Auxerre le week-end dernier, Anaïs Morichon a signé sa 2ème victoire de la saison de cyclo-cross. Au classement général de la Coupe de France, Anaïs Morichon occupe la première place provisoire, avec un point d’avance sur sa dauphine Perrine Clauzel.

Anais Morichon

« Depuis que j’ai changé ma technique au niveau des départs, cela va beaucoup mieux. J’en prends de meilleurs et cela se voit sur le reste de ma course. Je progresse au fil des semaines et cette victoire aujourd’hui confirme, je pense, mon bon état de forme du moment. Je suis désormais en tête de la Coupe de France à 3 manches de la fin. Demain, il y aura une belle occasion de prendre des points pour défendre cette première place. »