Lieuwe Westra est décédé samedi après-midi. Il avait 40 ans. Au cours de sa carrière, il a évolué pour Vacansoleil-DCM et Astana. En tant que professionnel, Westra était un coureur contre-la-montre et a surtout couru pour les autres, mais il a également remporté des étapes sur des courses comme Paris-Nice, le Dauphiné, le Tour de Californie et le Tour de Catalogne. Il a remporté la Driedaagse De Panne et avait été un coéquipier exemplaire, aidant Vincenzo Nibali à remporter le Tour de France en 2014.

En janvier 2017, alors qu’il allait commencer un nouveau chapitre chez Wanty-Groupe Gobert après 3 ans chez Astana, le champion néerlandais contre-la-montre a mis fin à sa carrière. « Une dépression grave était la cause », a écrit le journaliste Thomas Sijtsma dans sa biographie « Het Beest. Het wielerleven van Lieuwe Westra » en 2018. « Il y avait un animal dans sa tête qu’il ne pouvait pas maîtriser. » En 2018, il avait admis s’être dopé.

Lieuwe Westra a perdu son combat contre lui-même, comme l’a annoncé le journaliste qui a écrit sa biographie. « Il a combattu contre lui-même ces dernières années et a perdu »