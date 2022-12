Andrii Ponomar sera le 29ème coureur de l’équipe Arkéa-Samsic pour la saison 2023. Le jeune Urkrainien a été sacré champion élites de son pays en 2021. Il avait aussi pris la 3ème étape du Trophée Centre Morbihan en 2019 et compte 2 participations au Giro d’Italia 2021 et 2022. Il est le plus jeune participant depuis les années 30.

Andrii Ponomar : « Signer en faveur de l’équipe Arkéa-Samsic représente un grand moment pour moi, car je rejoins une formation UCI WorldTour. Cela me donnera en effet l’occasion, dès 2023, de découvrir certaines grandes courses du calendrier professionnel. Mon plan de carrière a toujours été de disputer ces épreuves avec la volonté d’obtenir les meilleurs résultats possibles. Je suis encore un jeune coureur – et même si j’ai eu l’opportunité de disputer déjà deux Giro d’Italia – je me considère toujours en phase d’apprentissage. Je pense que je peux faire des podiums, gagner des courses chez les pros, et je l’espère dès la prochaine saison, mais ce ne sera sans doute pas encore du niveau UCI WorldTour, plus sur des épreuves de niveau inférieur. C’est en tous les cas l’un des objectifs que je veux me fixer pour 2023. Je suis un grimpeur-puncheur-rouleur. En effet je passe bien les cols de 7 à 10 kilomètres. Je possède également des aptitudes sur le contre-la-montre, discipline qui me plaît et me convient. Ce qui peut me permettre de viser de belles places sur les épreuves par étapes ».