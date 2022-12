Arkéa-Samsic a dévoilé, ce jeudi matin, l’identité des 8 coureurs qui vont composer le programme de détection de la formation en 2023.

Les 8 coureurs :

Baptiste Gillet (WB Fybolia-Morbihan)

Edgar Laurensot (Côte d’Armor-Marie Morin-U)

Louka Lesueur, (VC Rouen 76)

Léandre Lozouet (VC Rouen 76)

Brayann Barguil (AC Lanester)

Paul Thierry (OC Locminé)

Pierre Thierry (WB Fybolia-Morbihan)

Martin Tjotta (Norvège- Bourg en Bresse-Ain-Cyclisme)

Yvon Caër (directeur sportif de l’équipe) :

« La promotion programme de détection de l’équipe Arkéa-Samsic que nous avons choisie, Arnaud Gérard et moi-même comportera huit coureurs, dont un de nationalité Norvégienne. Ce sont des juniors et des Espoirs majoritairement issus de l’Ouest de la France, et ces derniers pourront selon leurs performances réalisées cette année compter parmi nos stagiaires l’été prochain. La liste de ces coureurs appartenant à ce programme de détection n’est pas exhaustive, bien au contraire, elle peut s’étoffer au fil de la saison. Les coureurs qui intègrent notre programme de détection bénéficient d’un support matériel de notre équipe, mais aussi d’un suivi individualisé de notre part, je tiens par ailleurs à rappeler que c’est par ce biais que sont passés dans les rangs professionnels au sein de notre équipe Alan Riou, Thibault Guernalec, mais également Kévin Vauquelin, et tout dernièrement Ewen Costiou et Mathis Le Berre ».