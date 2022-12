Miguel Angel Lopez avait déjà été arrêté par la police espagnole et suspendu par son équipe en juillet dernier. Miguel Angel Lopez, était soupçonné d’être lié à une affaire impliquant le Dr Marcos Maynar, il a officiellement été licencié par sa formation.

L’équipe d’Astana Qazaqstan annonce avoir découvert de nouveaux éléments montrant la connexion probable de Miguel Angel Lopez avec le Dr Marcos Maynar impliqué dans une affaire de trafic de produits dopant.

« En conséquence, l’équipe n’avait d’autre solution que de mettre fin au contrat entre l’équipe et le coureur, fondé sur des violations dudit contrat et des règles internes de l’équipe, avec effet immédiat. Afin de préserver les droits de l’équipe et du coureur, la formation annonce qu’aucun autre commentaire ne sera fait. » Précise la formation dans un communiqué officiel.