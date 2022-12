Axel Laurence s’est engagé avec l’équipe Alpecin-Deceuninck. Après deux saisons dans les rangs de la B&B Hotels – KTM, le Français de 21 ans a signé pour deux ans avec la formation belge.

« Nous sommes ravis d’accueillir le prometteur Axel Laurence. Le Français de 21 ans a signé un contrat pour 2023 et 2024. Axel rejoindra notre équipe de développement et fera le pas vers le WorldTour au plus tard le 1er janvier 2024″, indique l’équipe.