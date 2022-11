La formation BikeExchange-Jayco a confirmé la composition de son équipe féminine pour la saison 2023. L’équipe comprendra 15 coureuses de neuf pays différents et de trois continents différents. L’objectif principal est de réaliser des performances régulières tout au long de la saison.

Objectifs des courses par étapes

Avec le cyclisme féminin qui poursuit une trajectoire ascendante rapide, l’inclusion du Tour de France Femmes avec Zwift et d’autres courses à étapes plus longues, signifie une plus grande concentration sur le succès au classement général. Après avoir prouvé son niveau tout au long de l’année 2022, Kristen Faulkner continuera d’être la leader de l’équipe pour les batailles du classement général, avec une équipe forte composée de coureurs opportunistes autour d’elle.

Directeur général BikeExchange-Jayco : Brent Copeland

« Nous avons vu au cours des deux dernières années à quel point le cyclisme féminin progresse. C’était incroyable d’en être témoin et d’en faire partie, et cela a été démontré cette année avec un Tour de France Femmes avec Zwift très réussi. Naturellement, avec l’inclusion de ces courses par étapes très médiatisées, l’équipe se concentre davantage sur le succès global des courses par étapes. Nous avons construit une équipe pour 2023 qui est bien équilibrée, et nous pensons que nous avons le bon pedigree de coureurs pour se battre pour le podium et les victoires au classement général. Nous avons vu qu’avec le grand soutien de leurs coéquipiers cette saison, des coureurs tels que Kristen Faulkner et Alex Manly ont montré leur énorme potentiel dans les courses à étapes longues et régulières et je suis sûr que nous les verrons se battre pour des victoires au classement général dans de nombreux tours la saison prochaine. »

Cinq nouveaux visages en 2023

Alors que l’équipe continue à développer de nouveaux talents, trois nouvelles australiennes, Amber Pate, Alyssa Polites et Georgie Howe sont toutes prêtes à faire leurs débuts dans le peloton de l’UCI Women’s WorldTour en 2023. Chacune d’entre elles ayant montré son potentiel, l’équipe de GreenEDGE Cycling est impatiente de voir ce que ces coureuses peuvent accomplir lorsqu’elles seront accueillies dans leur nouvel environnement.

Malgré son jeune âge, l’Italienne expérimentée Letizia Paternoster dynamisera le sprint de l’équipe, en apportant son savoir-faire sur piste et son coup de pédale rapide à l’équipe. La cinquième coureuse à rejoindre l’équipe sera la Norvégienne Ingvild Gåskjenn, une autre jeune polyvalente prometteuse qui peut être d’une grande valeur pour l’équipe dans une variété de scénarios de course.

« C’est toujours passionnant de recruter de nouveaux coureurs et nous pensons que les cinq nouvelles recrues que nous avons pour 2023, vont vraiment compléter notre équipe féminine, en apportant un mélange d’expérience, de vitesse et de nouveaux talents. Nous sommes impatients de travailler avec ces coureurs et de les aider à se développer. Nous avons une vision claire de l’avenir et nous continuons à créer une équipe équilibrée, capable de relever des défis dans tous les types de courses, sur des terrains variés et tout au long de la saison. Le roster pour 2023 sera notre plus grand à ce jour avec un grand mélange de nationalités, et c’est quelque chose que nous sommes très heureux et fiers d’avoir, et cela démontre à nouveau la croissance du cyclisme féminin en général et le niveau des coureurs au niveau international. » – Copeland

Construire sur le succès pour BikeExchange-Jayco

Après avoir connu des saisons intéressantes en 2022, le trio australien Alex Manly, Georgia Baker et Ruby Roseman-Gannon a de grandes ambitions pour 2023, ayant chacune remporté de grandes courses cette année. Une saison « tremplin » a permis à Roseman-Gannon de faire des débuts réussis dans le peloton du Women’s WorldTour, qu’elle a pris à bras le corps, tandis que Manly et Baker sont retournées sur la route, montrant comment leur expérience de la piste les a aidées à passer au niveau supérieur sur la route. L’équipe BikeExchange-Jayco est convaincue que la nouvelle équipe possède tous les ingrédients nécessaires pour créer une saison 2023 spéciale.

« Cette saison, l’équipe a obtenu d’excellents résultats avec des victoires de sept pilotes différents, ce qui nous donne beaucoup de confiance pour la nouvelle année. Nous n’avons pas besoin de compter sur un leader, nous avons un éventail de talents. Les pilotes se sont bien entendus, ils ont une grande confiance les uns dans les autres et c’est toujours très important pour réussir. Avec les bases solides qu’ils ont construites, les choses qu’ils ont apprises et les progrès que les coureurs individuels ont fait cette année, nous sommes tous prêts à nous battre pour beaucoup plus de victoires en 2023 et à construire sur ce qui a été réalisé en 2022. » – Copeland

Liste des coureuses de l’équipe BikeExchange-Jayco 2023 : (15 coureuses)