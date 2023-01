Ce samedi, avant le début des Santos Tour Down Under (dimanche pour les femmes et mardi pour les hommes), un critérium, la Schwalbe Classic, a eu lieu dans les rues d’Adélaïde. Et c’est Caleb Ewan, qui a remporté l’épreuve masculine. Vêtu du maillot de l’équipe d’Australie, l’habituel sprinteur de la Lotto Dstny a donné tout ce qu’il avait dans la dernière ligne droite pour battre le Belge Jordi Meeus (BORA-hansgrohe) et son compatriote Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck). C’est sa troisième victoire consécutive sur la Schwalbe Classic, et sa cinquième sur les six dernières éditions. L’Allemand Phil Bauhaus (Bahrain Victorious) a fini juste derrière sur le podium. Le Français Paul Penhoët (Groupama-FDJ) a fini huitième, juste devant un autre compatriote, Bryan Coquard (Cofidis).

Jordi Meeus s’exprime au sujet de sa deuxième place.

« C’est un peu dommage de terminer deuxième de justesse dans un sprint massif, mais ce n’est pas un mauvais résultat pour commencer la saison comme ça. Nous savions que Caleb serait l’un des grands favoris ce soir, mais il n’est pas ici avec son équipe habituelle, plutôt avec l’équipe nationale. Nous ne savions donc pas vraiment quelle équipe allait contrôler la course. Comme prévu, un petit groupe s’est dégagé et nous avons ensuite eu Marco à l’avant, ce qui était parfait pour nous. Les autres gars ont bien exécuté notre plan et m’ont soutenu autant que possible. Au final, mon positionnement aurait peut-être pu être un peu meilleur, mais la deuxième place n’est pas si mal au final. »

Ally Wollaston s’impose chez les Femmes

Ches les Femmes, c’est Ally Wollaston, membre de l’équipe nationale de Nouvelle-Zélande, qui a remporté la victoire. Elle a remporté la course au cœur d’Adélaïde devant Michaella Drummond (Zaaf) et Nina Buijsman (Human Powered Health).

Wollaston a déclaré : « C’était assez tôt dans la course que nous sommes partis, donc j’ai vraiment eu des doutes sur le fait que je pourrais rester devant ou non, mais en voyant le calibre des coureurs qui étaient dans l’échappée… je pense que nous avions de bonnes chances. »

La course a eu lieu à l’extérieur du village du Tour sur un parcours de 1,35 km à travers les rues du centre-ville d’Adélaïde, où il faisait encore chaud malgré l’heure tardive, les températures étant proches de 30°C.