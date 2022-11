Le coureur italien Christian Scaroni est un coureur prometteur avec un bon sprint dans les petits groupes, qui a déjà obtenu des résultats interessants sur des courses de montagne. Il a rejoint l’équipe Astana Qazaqstan à la fin du mois de juillet 2022 et a signé un contrat pour la prochaine saison 2023. Ainsi, Scaroni va passer sa première saison complète dans le WorldTour.

« La dernière moitié de l’année, grâce à Astana et à la chance qui m’a été accordée, m’a permis de bien me préparer à cette étape du WorldTour. Je pense que j’ai pu très bien m’intégrer dans l’équipe car je connaissais déjà certains directeurs sportifs et aussi les coureurs. Pendant ces mois, j’ai fait de mon mieux pour aider l’équipe à poursuivre ses objectifs et cette prolongation d’une année supplémentaire signifie beaucoup pour moi. Pendant mon séjour dans l’équipe Astana Qazaqstan, j’ai trouvé une grande atmosphère et un grand soutien et je peux dire que je suis heureux ici. C’est un grand pas pour moi de passer une saison complète au niveau WorldTour, mais je crois que je suis prêt pour cela. J’essaierai de faire de mon mieux pour continuer à m’améliorer en tant que coureur et en tant que membre de l’équipe », a déclaré Christian Scaroni.