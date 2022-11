En vue de la prochaine saison, la formation Cofidis a tenu à jouer la stabilité en conservant une grande partie de son effectif autour de ses leaders. Un aspect qui se confirme aussi auprès de son pôle d’entraîneurs et de directeurs sportifs. L’équipe va néanmoins accueillir dans ses rangs un nouveau directeur sportif, Benjamin Giraud.

Benjamin Giraud, directeur sportif

« C’est une grande fierté et un immense plaisir de rejoindre la formation Cofidis. L’équipe a réalisé une très belle saison en 2022 et repart pour un nouveau cycle de trois ans en UCI World Tour. J’aime aborder les courses avec beaucoup d’ambition en essayant d’être à la fois minutieux et appliqué. J’essaie aussi de toujours valoriser les coureurs, de tirer le positif afin de pouvoir aller de l’avant. Je ne remercierai jamais assez l’équipe Delko de m’avoir permis de réaliser cette transition en découvrant le métier de directeur sportif. Mon expérience récente au sein de China Glory a également été très enrichissante. J’ai hâte de débuter avec Cofidis ! »

Cédric Vasseur

« Nous sommes très contents d’accueillir au sein de l’équipe Benjamin Giraud. Il s’agit d’un jeune directeur sportif particulièrement motivé et qui a déjà fait ses preuves. Son expérience au sein de la formation Delko mais aussi dans un cadre international avec China Glory seront précieux pour se familiariser avec l’équipe et contribuer à la faire briller tout au long de la saison. »