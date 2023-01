À quelque jours des championnats de France de cyclocross, Clément Venturini, qui a été quatre fois champion de France élite de cyclo-cross (2017, 2019, 2020 et 2021) s’exprime au sujet de la course de ce dimanche 15 janvier.

Clément Venturini au sujet des championnats de France de cyclo-cross

« J’ai pris un coup au genou droit en tombant lors de la coupe du monde de Zonhoven (8 janvier). Après avoir consulté le kiné, je suis un peu plus rassuré mais ce n’est pas idéal à quelques jours des championnats de France.

La préparation a cependant été très bonne. Je me suis mis en difficulté en participant à certains des cyclo-cross les plus difficiles du calendrier.

Avec l’expérience, je commence à me connaître et je pense être dans une forme plus que correcte.

Dimanche, je prendrai le départ en faisant comme si je n’avais jamais été champion de France. Je veux revivre le plaisir et l’honneur de porter les couleurs tricolores.

Je pratique le cyclo-cross avec un double enjeu : me faire plaisir et faire briller les couleurs de l’équipe mais aussi me préparer pour la saison de route. »

En 2022, il s’était classé cinquième des championnats du monde UCI de cyclo-cross à Fayetteville (États-Unis).