Aujourd’hui à Maasmechelen en Belgique se tenait la 4ème manche de la coupe du monde de Cyclocross. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) a passé la ligne en solitaire. Il devance Lars van der Haar +13″ et Eli Iserbyt jusqu’ici invaincu, monte sur la troisième marche du podium à 20″.

Impressive victory for Laurens Sweeck in 🇧🇪 Maasmechelen! 🤩 He takes his first ever #CXWorldCup round with a strong solo. 👏 Van der Haar 🥈 beats Iserbyt 🥉in a battle for second place pic.twitter.com/dUfTqtS752

— UCI Cyclo-cross World Cup (@UCIcyclocrossWC) October 30, 2022