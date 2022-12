Aujourd’hui sur la 4ème manche du Superprestige à Boom Tom Pidcock a su profiter de la chute de Mathieu van der Poel pour remporter sa deuxième victoire de la saison. Le Britannique a franchi la ligne en solitaire devant Lars Van der Haar et Elie Iserbyt. Van Der poel qui aura mis plusieurs secondes à se relever et a terminé la course en 13ème position.

Côté féminines, c’est la Néerlandaise Aniek Van Alphen qui s’est imposée au sprint devant Denise Betsema et Shirin Van Anrooij. Ceylin Carmen del Alvarado qui a remporté les deux premières manches du Superprestige a terminé à la 7e place sur cette étape de Boom. Pauline Ferrand Prévot termine 12ème.

Vidéo de la chute de Mathieu Van der Poel