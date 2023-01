Tim Merlier, champion de Belgique sur route, a remporté la septième manche de l’Exact Cross, le Kasteelcross de Zonnebeke, samedi. Il a devancé les Néerlandais Ryan Kamp et David van der Poel. Merlier s’est imposé en tête dans l’avant-dernier tour et a conservé une avance de 9 secondes sur Kamp et 14 sur Van der Poel. C’est son premier succès professionnel dans les courses de cross. Du côté des femmes, Denise Betsema a dominé la course de bout en bout. Les ténors de la discipline, Wout van Aert, Mathieu van der Poel et Tom Pidcock, ainsi que les autres protagonistes de la saison, Eli Iserbyt, Michael Vanthourenhout et Laurens Sweeck, étaient absents pour préparer la manche de Coupe du monde programmée dimanche à Benidorm, en Espagne.