Wout Van Aert a remporté le cyclo-cross de Dublin, 9e manche de Coupe du monde, et ce, malgré une drôle de mésavanture, avec un chiffon qui est venu se coincer dans la roue arrière et la transmission en passant devant la zone des stands. Le champion de Belgique a dû repartir en courant en sens inverse pour changer de vélo et a perdu 17 secondes dans l’histoire. Durant la course, il aura aussi percuté un piquet, mais il a tout de même franchi la ligne en solitaire devant Laurens Sweeck et Tom Pidcock.

Wout Van Aert suite à son Cyclocross de Dublin :

» C’était tout simplement une horrible malchance « , a décrit Van Aert en parlant du chiffon de nettoyage dans son dérailleur. « Heureusement, j’ai rapidement senti que quelque chose bloquait à l’arrière, et j’ai eu le droit de faire demi-tour. C’est comme ça que je suis resté dans la course. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à me sentir un peu mieux. C’était difficile au début, et je pensais que ma technique de pilotage laissait à désirer. Je devais m’habituer aux nouvelles circonstances. Après le changement de vélo, j’étais secoué. C’était une course difficile. Finalement, le parcours s’est avéré assez difficile pour faire la différence. De plus, c’était agréable de rencontrer les fans irlandais. J’ai apprécié. »

Chez les femmes, c’est Fem Van Empel qui s’est imposée au sprint devant Puck Pieterse et Denise Betsema.

Vidéo de Wout Van Aert et son ennui mécanique