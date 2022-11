Eduardo Sepulveda (31 ans) et Johannes Adamietz (24 ans) défendront les couleurs de Lotto Dstny en 2023. Adamietz s’est engagé pour deux saisons tandis que Sepulveda a lui signé un contrat d’un an. « Ces deux coureurs donneront plus de corps à l’équipe dans les épreuves avec beaucoup de dénivelé », explique Kurt Van de Wouwer, manager sportif.

L’Allemand Adamietz fera ses grands débuts professionnels avec Lotto Dstny. La saison passée, il s’est notamment illustré avec une belle septième place au Sibiu Cycling Tour. Évoluant jusqu’ici au niveau continental, il s’est également montré bien en jambes au Deutschland Tour. « Je suis très heureux de l’opportunité que me donne Lotto Dstny, une grande équipe avec une très longue histoire », explique Johannes Adamietz à propos de son arrivée chez Lotto Dstny. « Je suis plutôt du genre grimpeur, surtout à l’aise en haute montagne et sur les classiques plus accidentées. C’est sur ces terrains que je souhaite continuer à progresser avec Lotto Dstny. C’est vraiment un rêve qui se réalise. »

Le coureur argentin Sepulveda possède lui une longue expérience au plus haut niveau. Il a d’ailleurs fini la saison en beauté avec une septième place au Tour de Langkawi, et sa victoire d’étape et troisième place dans le classement général au Tour de Turquie plus tôt cette année avait elle aussi impressionné. « Je suis très motivé à l’idée de faire partie de Lotto Dstny l’an prochain », se réjouit Eduardo Sepulveda. « L’histoire de cette équipe est impressionnante. C’est la première fois que j’intègre une équipe belge et j’ai hâte de rencontrer tout le monde. Je suis prêt à emmener mes coéquipiers vers de beaux résultats et à moi-même jouer la victoire de temps à autre. »

Kurt Van de Wouwer, manager sportif de l’équipe, se réjouit de l’arrivée de ces deux renforts en 2023. « Ces deux coureurs donneront plus de corps à l’équipe dans les épreuves avec beaucoup de dénivelé. Ce ne sont peut-être pas les deux noms les plus connus, mais ils ont plus que mérité leur place dans l’équipe. Sepulveda est un coureur d’expérience, toujours très ambitieux et avide de résultats dans les courses difficiles, mais il sait aussi se mettre au service d’un leader. Adamietz s’est lui fait une place parmi les pros alors qu’il évoluait dans une équipe continentale. Nous pensons qu’il dispose encore d’une bonne marge de progression et nous allons l’aider à concrétiser ce potentiel. »