Wout van Aert a remporté sa cinquième victoire de la saison en cyclocross en s’imposant pour la troisième fois consécutive à l’Exact Cross de Loenhout, après ses victoires précédentes à Heusden-Zolder et Diegem, en Superprestige. Mathieu van der Poel semblait être en position de force, mais il a commis une erreur dans la dernière partie technique du circuit, permettant à Van Aert de combler son retard de trois secondes juste avant la dernière ligne droite.

Pendant que les deux hommes se jaugeaient, Tom Pidcock a également rejoint la course. Van der Poel n’a pas eu de problème de sprint cette fois (il avait déchaussé à Heusden-Zolder), mais il n’a pas pu résister à la puissance de Van Aert, qui a remporté la victoire devant son public. Pidcock, épuisé après avoir mené plusieurs poursuites pendant une heure, a pris la troisième place derrière Van der Poel.

Plus tôt dans la journée, Shirin Van Anrooij, Néerlandaise, a facilement dominé la course féminine en l’absence de Puck Pieterse et Fem Van Empel, devançant Marie Schreiber et Manon Bakker de plus d’une minute sur la ligne d’arrivée.