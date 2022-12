Le champion de Belgique Wout Van Aert de l’équipe Jumbo-Visma a remporté la cinquième manche de l’Exact Cross qui s’est déroulée à Mol (Belgique) vendredi 23 décembre, au cours de la saison intense de cyclo-cross qui a lieu pendant les fêtes de fin d’année. Van Aert a devancé Mathieu Van der Poel de l’équipe Alpecin-Deceuninck et le champion du monde de la discipline Thomas Pidcock de l’équipe Ineos Grenadiers. Comme à leur habitude, Van Aert et Van der Poel se sont affrontés dans une bataille intense dans les sous-bois, mais cette fois, Van Aert a réussi à prendre l’ascendant sur son adversaire, lâchant progressivement Van der Poel dans les deux derniers tours de course pour terminer avec 54 secondes d’avance.