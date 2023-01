Franck Bonnamour, qui avait remporté la Polynormande en 2022, est la quatrième recrue de l’équipe AG2R CITROËN pour la saison 2023 après Pierre Gautherat, Alex Baudin et Bastien Tronchon.

Franck Bonnamour : « Une grande fierté »

« C’est une grande fierté de rejoindre l’équipe AG2R CITROËN pour les deux prochaines saisons. C’était un but dans ma carrière d’intégrer une équipe de l’UCI World Tour. Alors y parvenir, dans une structure française de surcroît, est une belle concrétisation et une immense source de motivation. Le discours de Vincent Lavenu m’a plu. C’est une formation qui correspond à mes qualités, à ma personnalité et qui place ses coureurs dans de très bonnes dispositions pour progresser avec du matériel de pointe et un encadrement à l’écoute.

C’est un groupe que je connais bien, notamment Benoît Cosnefroy avec qui j’étais en équipe de France lorsqu’il est devenu champion du monde espoirs en 2017. J’ai hâte de me fondre au sein de ce collectif et d’apporter ma pierre à l’édifice.

Je suis vraiment impatient de partager mes premières sorties avec mes nouveaux coéquipiers lors de notre stage en Espagne (du 10 au 20 janvier à La Nucia).

J’ai passé un hiver studieux et méticuleux pour être au rendez-vous dès les premières courses de la saison car je sors d’une année qui m’a laissé sur ma faim malgré ma victoire sur la Polynormande. J’ai envie de faire encore mieux en 2023. L’objectif sera d’être au rendez-vous sur les plus belles courses du calendrier international et de découvrir aussi de nouvelles épreuves du calendrier UCI World Tour en me mettant au service de mes leaders. Le défi est exaltant ! J’ai soif de victoires. »

Vincent Lavenu : « Un coureur que l’on suivait depuis quelques années »

« C’est un vrai plaisir de voir Franck Bonnamour rejoindre notre équipe AG2R CITROËN. C’est un coureur que l’on suivait depuis quelques années déjà et l’arrêt de l’équipe B&B Hôtels a précipité son arrivée dans notre structure.

Après le recrutement de trois néo-pros issus de notre filière de formation, l’arrivée de Franck nous permettra de compter sur un coureur d’expérience, capable de jouer sur tous les terrains. Il l’a prouvé par le passé, notamment en étant élu super-combatif du Tour de France 2021, il est pétri de talent. Il possède une pointe de vitesse qui lui permet de jouer sa carte en petit comité, il grimpe plutôt bien, il est à l’aise sur les classiques et possède l’état d’esprit idéal pour se fondre au sein de notre collectif. Il sera un précieux soutien pour nos leaders.

Même s’il intègre pour la première fois de sa carrière une formation de l’UCI World Tour, Franck a déjà prouvé qu’il était capable de rivaliser avec les meilleurs coureurs du peloton international. Son arrivée est une formidable nouvelle pour nous. »