FSA nous a contactés au sujet de la hausse de faux sites se faisant passer pour les marques FSA et Vision, soyez donc prudent aux sites sur lesquels vous faites vos achats, notamment en cette période de BlackFriday.

Communiqué FSA – Vision :

Récemment, nous avons remarqué une augmentation des sites web et des sites de commerce électronique qui font faussement et délibérément référence à FSA et VISION sans autorisation.

Nous tenons à vous rappeler que les seuls sites officiels de l’entreprise sont :

https://www.fullspeedahead.com/

https://www.visiontechusa.com/

https://www.fsaproshop.com/

Tout autre site, qui utilise des noms comme nos marques, doit être considéré comme non officiel et nous ne considérons pas ces sites comme des canaux de vente sûrs et déconseillons leur utilisation.

Les produits FSA et Vision ne sont vendus que par l’intermédiaire de nos distributeurs officiels, de nos détaillants agréés ou de nos sites d’entreprise indiqués ci-dessus.